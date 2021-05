Duncan: "Kobe ile aynı sahayı paylaşmak bir onurdu"

San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'a karşı oynadığı anlarla ilgili düşüncelerini dile getirdi.



Geçtiğimiz gece düzenlenen Hall of Fame töreni basın toplantısında Duncan, 2020 sınıfının bir diğer üyesi Kobe'nin, kendisinin yeni zirvelere ulaşmasına nasıl yardımcı olduğundan bahsetti:



"En büyük rekabet düzeyi, en iyi halinizi ortaya çıkarır ve onun da her zaman sağladığı buydu. Ona veya takımlarından herhangi birine karşı oynuyorsanız, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak ve baştan sona en iyi performansınızı sergilemek zorundaydınız.



Sanırım ona karşı oynadığım ve onunla sahada bulunduğum için, buna minnettarım. Acımasız bir rakipti ve her zaman ekibinden ve takım arkadaşlarından muhtemelen mümkün olandan fazlasını talep eden bir kişilikti.



Kazanmayı o denli isteyen biriydi ve sahayı onunla paylaşmak bir onurdu."