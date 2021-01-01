Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dün gece oynamayan Luka, bu gece oynayabilir!

Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle'a göre, dün gece Chicago Bulls'a karşı kuadriseps kontüzyon çürüğü nedeniyle oynamayan Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, bu geceki maç için kadro dışı değil.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle'a göre, dün gece Chicago Bulls'a karşı kuadriseps kontüzyon çürüğü nedeniyle oynamayan Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, bu geceki maç için kadro dışı değil.

Mavs.com'dan Dwain Price'a göre, Doncic sakatlık raporunda günlük değerlendirme olarak listeleniyor ve Carlisle bunun uzun vadeli bir sakatlık olduğuna inanmıyor.

Mavs koçu, Houston Rockets'a karşı bu geceki maç için kendisini kadro dışı bırakmış değil:

"Uyandığında nasıl hissettiğini ve bunun bir olasılık olup olmayacağını görmemiz gerekecek."

Doncic, bu sezon beş maçta 24.4 sayı, 7.6 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları ile oynuyor.

Dallas ayrıca, diğer yıldızı Kristaps Porzingis'ten de yoksun.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal