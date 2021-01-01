Dün gece oynamayan Luka, bu gece oynayabilir!

Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle'a göre, dün gece Chicago Bulls'a karşı kuadriseps kontüzyon çürüğü nedeniyle oynamayan Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, bu geceki maç için kadro dışı değil.



Mavs.com'dan Dwain Price'a göre, Doncic sakatlık raporunda günlük değerlendirme olarak listeleniyor ve Carlisle bunun uzun vadeli bir sakatlık olduğuna inanmıyor.



Mavs koçu, Houston Rockets'a karşı bu geceki maç için kendisini kadro dışı bırakmış değil:



"Uyandığında nasıl hissettiğini ve bunun bir olasılık olup olmayacağını görmemiz gerekecek."



Doncic, bu sezon beş maçta 24.4 sayı, 7.6 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları ile oynuyor.



Dallas ayrıca, diğer yıldızı Kristaps Porzingis'ten de yoksun.



