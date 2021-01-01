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Dün gece oynamayan DeRozan, birkaç gün kadro dışı olabilir!

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan'ın, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girmesi sonrası birkaç gün parkelerden uzak kalabileceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan'ın, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerine girmesi sonrası birkaç gün parkelerden uzak kalabileceği açıklandı.

DeRozan dün sabah takımla şut antrenmanına katılmış olsa da, daha sonra dün geceki Denver Nuggets maçına çıkmamıştı. Koç Billy Donovan, veteran guardın durumu hakkında şu şekilde bir güncelleme sundu:

"Test sonucunun yanlış bir pozitif mi yoksa gerçekten pozitif mi olduğunu onaylayamam ya da inkar edemem. Şu an bilmiyorum. Açıkçası, sağlık personeli bu konuda ligle beraber çalışarak, uyması gereken kuralları buluyorlar. Ve umarım önümüzdeki günlerde öyle ya da böyle daha fazla haber alabiliriz.

İster KOVID olsun, ister sakatlık olsun, yılın büyük bir bölümünde bunlarla uğraşmak zorunda kaldık."

DeRozan'ın bu geceki Cavaliers maçı için Bulls ile Cleveland'a gidip gitmeyeceği ise henüz belli değil. 32 yaşındaki oyuncu, 24 saatlik bir süre içinde iki negatif test sonucu vermediği takdirde, en az 10 gün parkelerden uzak kalacak.

All-Star oyuncu, bu sezon maç başına 26.4 sayı ortalaması ile NBA'deki en iyi oyunculardan biri konumunda.


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