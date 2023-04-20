NBA başkan yardımcısı Joe Dumars, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in aldığı uzaklaştırma cezasının sebebinin 'suçta tekerrür' yapması olduğunu söyledi.



Dumars, NBA'in Green'e Warriors ve Sacramento Kings arasındaki playoff ilk turunun 3. maçı için uzaklaştırma cezası vermesi kararına açıklık getirdi.



Serinin bir önceki karşılaşmasında Sabonis'in bacağını tutması sonrası Green, Kings forvetinin göğsüne sertçe basmış ve flagrant faul 2 ile oyundan atılmıştı.



"Bu öyle bir anda alınan bir karar değildi. Pozisyona tekrar tekrar bakarak ve birçok açıdan değerlendirerek bu sonuca vardık. Eylemin kendisi ve geçmişte yaptığı suçları tekrarlaması, bize göre uzaklaştırma cezası almasını gerektirdi.



Aşırı ve abartılı eylemler, zararlı davranışlar ve suçta tekerrür etmesi. Cezayı almasının sebebi bunlardı."



Dumars, Kings'in seride 2-0 önde olduğu gerçeğini görmezden gelmeye çalıştığını da sözlerine ekledi:



"Durumu biliyorsunuz, ancak bunu bir kenara bırakıp gerçeklere bakmanız gerekli. Geçmişte yaptıklarını tekrarlamış olması, burada oldukça ağır basan bir faktör oldu."



Dumars, lig ofisine katılmadan önce geçmişte Kings'in danışmanlığını yapmıştı.





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