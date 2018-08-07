Düğünde akılalmaz kaza!

Neden böyle bir şeye kalkıştıkları bilinmiyor ama düğünlerinde bir kepçenin üstünde oturan gelin ve damat birden kendilerini yerde buluyorlar.

07 Ağustos 2018 19:13
Düğünde akılalmaz kaza!
Neden böyle bir şeye kalkıştıkları bilinmiyor ama düğünlerinde bir kepçenin üstünde oturan gelin ve damat birden kendilerini yerde buluyorlar.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Melo'nun Galatasaray'a önerdiği isim

Galatasaray bir transfer önerisi de eski oyuncusu Felipe Melo'dan geldi. Melo, Galatasaray'a takım arkadaşı Gustavo Scarpa'yı önerdi.


Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.


Fenerbahçe ve Benfica'nın transfer savaşı

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Benfica, şimdi de transferde rakip oldu. Brezilyalı orta saha için Portekiz temsilcisi teklifini yaptı.


Diğer Haberler

Carlos Bacca'nın Türkiye kararı! Fenerbahçe

Carlos Bacca'nın Türkiye kararı!
Japonya'nın süper hızlı treni Sosyal Medya Dedikoduları

Japonya'nın süper hızlı treni
Galatasaray'dan Yuto Nagatomo için sağlık açıklaması! Galatasaray

Galatasaray'dan Yuto Nagatomo için sağlık açıklaması!
Düğünde akılalmaz kaza! Sosyal Medya Dedikoduları

Düğünde akılalmaz kaza!
Yüz değiştirme programı krize soktu Sosyal Medya Dedikoduları

Yüz değiştirme programı krize soktu
Abi olmak bunu gerektirir... Sosyal Medya Dedikoduları

Abi olmak bunu gerektirir...
Evi dağıtan köpeğe kendi engel oluyor Sosyal Medya Dedikoduları

Evi dağıtan köpeğe kendi engel oluyor
Marcelo Guedes, Lyon'da kalıyor! Lyon

Marcelo Guedes, Lyon'da kalıyor!
Ali Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret Fenerbahçe

Ali Koç'tan Lizbon Büyükelçisi'ne ziyaret
Daha fazla göster
1

Emre Akbaba'dan Fenerbahçe'ye ret! "Sadece Galatasaray..."
2

Serdar Gürler transferini açıkladılar
3

Ozan Tufan için 2,8 milyon euroluk teklif
4

Galatasaray'da Silva için acil zirve!
5

Gomis, Belhanda ve Feghouli'den tepki!
6

Benfica-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler
7

Fenerbahçe, Benfica maçına 1 eksikle çıkacak
8

Beşiktaş'ta flaş ayrılık
9

Beşiktaş, Pepe ve Quaresma'nın fiyatını belirledi
10

Comolli'den Carlos Bacca harekatı!
yukarı ok