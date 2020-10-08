Düğün yapmak yasak mı? Düğün kısıtlaması sürüyor mu?

Yapılan açıklamada düğün yapmak için gerekli olan kısıtlamaların sürdüğü açıklandı. Düğün yasakları, düğün kısıtlamaları, ne zaman düğün yapabilirim? soruları sorulmaya devam ediyor. Düğün salonları ne zaman açılacak diye bekleyenlerin sayısı hiç de az değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ve bu sebeple düğün salonları sahipleri meraklı bekleyiş içinde. Evlilik hazırlığı yapan pek çok çiftin kafasında aynı soru: Düğünler ne zaman yapılacak? Sosyal mesafe kuralına uyulmasının zor olduğu ve çok fazla insanın bir arada bulunduğu düğün salonları için herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.Ancak konuyla ilgili ipuçlarını Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'ın açıklamalarından almak mümkün. Prof. Dr. Özkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her şey yolunda giderse ve tedbirlere uyulursa, normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonların yapılabileceğini söyledi. Ayrıca normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da toplu düğün organizasyonlarının gerçekleştirilebileceğini ifade etti.Biz de salgının etkisini ülkemizde yavaş yavaş azaltmasıyla ve gerekli önlemlerin alınmasıyla, bu yazın ortasına doğru düğünlerin yapılabileceğini düşünüyoruz.1 Haziran'dan itibaren başlayacak olan normalleşme sürecine düğün salonlarının dahil olup olmadığını İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez açıkladı. Sönmez, salonların 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin dışında olduğunu ve belirsizliğini koruduğunu söyledi.Sönmez, "3 aydır kapalı bulunan salonların açılış tarihi yapılan açıklamalardan sonra hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Bilindiği gibi ön rezervasyon ile çalışan sektörümüz için tarih belirsizliği hem düğün yapacak çiftler için hem de bu sektörde hizmet veren düğün davet saloncuları ve bileşenleri için hayati öneme haizdir' dedi.İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem SönmezBelirsizliğinin sürmesinin düğün yapacak olan çiftlerin düğün öncesinde davetiye bastırma ve dağıtımı, organizasyon hazırlıkları, ev kiralanması, düğün mekanının kiralanması vb. gibi önceden yapılması gereken ön hazırlıkların temini açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sönmez, "Düğünler eğlence amaçlı yapılan bir organizasyon değildir. Düğünler sosyal yardımlaşmadır. Türk örf ve adetlerine özgü bir merasim biçimidir" diye konuştu.Adem Sönmez sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sektörümüz aynı zamanda ekonomik alanda bileşenleri ile beraber Türkiye ekonomisinin yüzde 15'ine tekabül etmektedir. Ekonomik anlamda sektörümüzün bir an önce tarih konusunda bilgilendirilmesi iş hayatının ve eş zamanlı çalışan tüm esnafların dişlilerinin hareket geçmesini sağlayacaktır."