Düğün salonları ne zaman açılır

Corona virüsü salgını önlemleri hafiflemeye başlarken düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Düğün salonları büyük kalabalıkların bir arada bulunduğu ortamlar olduğu için bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. AVM ve berberler için belirlenen tarih gibi düğün salonları için de açılış tarihi belli olmadığı için net bir tarih yok.

08 Mayıs 2020 13:21
Düğün salonları ne zaman açılır
Düğün salonlarının açılacağı tarihe ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin Haziran ayı itibari ile düğünlerin yeniden başlayacağı yönünde beklentiler devam ediyor. Söz konusu yerlerde ne zaman faaliyetlerin tekrar başlayacağı henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe ve resmi açıklamzlar bekleniyor.
Yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henü resmi bir açıklama gelmedi.



REZERVASYONLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi. Sönmez, "Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor" diye konuştu.



HANGİ İŞLETMELER KAPATILMIŞTI?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Corona virüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.



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