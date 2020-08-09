Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? (09 Ağustos Pazar)

Düğün salonları ne zaman açılacak bilgisine ulaşmak isteyenler sık sık bu aramaları gerçekleştiriyor. Bir çok çift evlilik hazırlıkları yaparken düğün salonları ne zaman açılacak diye sorarak planlamalarını gerçekleştirmenin peşinde. Düğün salonlarının ne zaman açılacağı ve faaliyetlerine ne zaman başlayacağı henüz net değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

09 Ağustos 2020 06:08
Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? (09 Ağustos Pazar)
Düğün salonları ne zaman açılacak diye bekleyenlerin sayısı hiç de az değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yok ve bu sebeple düğün salonları sahipleri meraklı bekleyiş içinde. Evlilik hazırlığı yapan pek çok çiftin kafasında aynı soru: Düğünler ne zaman yapılacak? Sosyal mesafe kuralına uyulmasının zor olduğu ve çok fazla insanın bir arada bulunduğu düğün salonları için herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ancak konuyla ilgili ipuçlarını Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'ın açıklamalarından almak mümkün. Prof. Dr. Özkan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her şey yolunda giderse ve tedbirlere uyulursa, normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonların yapılabileceğini söyledi. Ayrıca normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da toplu düğün organizasyonlarının gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Biz de salgının etkisini ülkemizde yavaş yavaş azaltmasıyla ve gerekli önlemlerin alınmasıyla, bu yazın ortasına doğru düğünlerin yapılabileceğini düşünüyoruz.

1 Haziran'dan itibaren başlayacak olan normalleşme sürecine düğün salonlarının dahil olup olmadığını İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez açıkladı. Sönmez, salonların 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin dışında olduğunu ve belirsizliğini koruduğunu söyledi.



BELİRSİLİK SÜRÜYOR

Sönmez, "3 aydır kapalı bulunan salonların açılış tarihi yapılan açıklamalardan sonra hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Bilindiği gibi ön rezervasyon ile çalışan sektörümüz için tarih belirsizliği hem düğün yapacak çiftler için hem de bu sektörde hizmet veren düğün davet saloncuları ve bileşenleri için hayati öneme haizdir' dedi.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez

"DÜĞÜNLER SOSYAL YARDIMLAŞMADIR"'

Belirsizliğinin sürmesinin düğün yapacak olan çiftlerin düğün öncesinde davetiye bastırma ve dağıtımı, organizasyon hazırlıkları, ev kiralanması, düğün mekanının kiralanması vb. gibi önceden yapılması gereken ön hazırlıkların temini açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sönmez, "Düğünler eğlence amaçlı yapılan bir organizasyon değildir. Düğünler sosyal yardımlaşmadır. Türk örf ve adetlerine özgü bir merasim biçimidir" diye konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 15'İNE TEKABÜL ETMEKTEDİR"

Adem Sönmez sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sektörümüz aynı zamanda ekonomik alanda bileşenleri ile beraber Türkiye ekonomisinin yüzde 15'ine tekabül etmektedir. Ekonomik anlamda sektörümüzün bir an önce tarih konusunda bilgilendirilmesi iş hayatının ve eş zamanlı çalışan tüm esnafların dişlilerinin hareket geçmesini sağlayacaktır."





Diğer Haberler

Fatih Aksoy, Alanyaspor ile anlaştı Türkiye Transferler

Fatih Aksoy, Alanyaspor ile anlaştı
Guardiola'dan Devler Ligi yorumu: 'Kazanamazsak felaket olmaz' Manchester City

Guardiola'dan Devler Ligi yorumu: "Kazanamazsak felaket olmaz"
'Lewandowski dünyadaki en iyi forvet' Bayern Münih

"Lewandowski dünyadaki en iyi forvet"
Ole Gunnar Solskjaer'den Pogba sözleri Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer'den Pogba sözleri
'Pirlo, Lucescu'yla çalıştığı için çok şanslıydı' Juventus

"Pirlo, Lucescu'yla çalıştığı için çok şanslıydı"
Lille, Gomes ile 5 yıllığına anlaştı Lille

Lille, Gomes ile 5 yıllığına anlaştı
Sumudica: 'Terim'le tanışacağım gün uyuyamadım' Gaziantep FK

Sumudica: "Terim'le tanışacağım gün uyuyamadım"
Willian, Chelsea'ye veda etti Chelsea

Willian, Chelsea'ye veda etti
Galatasaray'dan Kamil Jozwiak için transfer teklifi Türkiye Transferler

Galatasaray'dan Kamil Jozwiak için transfer teklifi
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
2

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
3

Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı
4

Formula 1'de heyecan Büyük Britanya'da devam edecek
5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
6

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
7

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il için koronavirüs genelgesi
8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı
9

Almanya'da flaş taraftar kararı: Eylülde seyircili!
10

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
yukarı ok