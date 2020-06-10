Düğün salonları kurallar nelerdir? Düğünler maskeli mi olacak?

Düğün salonları kurallar konusunda yapılan açılış açıklamasından sonra araştırmalar arttı. Yapılan incelemede düğün salonlarında sosyal mesafe kurallarının yanı sıra düğünler maskeli mi olacak bilgisi yer aldı. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili olarak; "Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.Düğünlerde masalar 4 kişiden fazla olamayacakSalon kapasitesinin yaklaşık üçte bir oranında davetli girişine müsaade edilecekSalona maskesiz girişe izin verilmeyecek, girişte maskesi olmayanlar için maske dağıtılacakGelen misafirlerin salona girişinde kolonya veya el dezenfektanı sunulacakHer düğün öncesinde ve sonrasında salon dezenfekte edilecekSalonda yiyecek ve içecek ikram dağıtımlarında hijyen kurallarına titizlikle uyulacakHijyen eğitim sertifikası olmayan garson çalıştırılmayacakOyun pistlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecekEl ele tutularak oynan halay, horon gibi oyunlara salgın süresince ara verilecekTakı töreninde takılar damat ile gelinin yanına konulacak bir sandığın içinde zarf içerisinde bırakılacakDüğün salonunda gelin ve damatla herhangi bir tokalaşma ve sarılma olmayacakÇiftlerin düğün tarihlerindeki belirsizlik sürerken düğün salonu işletmecileri de hazırlıklarını sürdürüyor.Bir düğün, davet ve organizasyon şirketinin genel müdürü Fatih Kaşkavalcı, tesislerini sezon için hazırladıklarını söyledi.Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılan düğün rezervasyonlarını, müşterileriyle karşılıklı görüşerek ağustos, eylül ve ekim aylarına erteleme yoluna gittiklerini ifade eden Kaşkavalcı, "Müşterilerimiz şu an Kovid-19'dan dolayı bir belirsizlik olduğu için düğünlerini öteliyorlar. Biz de onlara karşılık olarak destek verdik. Hatta yurt dışından gelecek misafirlerimizin birkaç düğünü vardı. Yaşadıkları ülkelerdeki sıkıntılar nedeniyle sünnet düğünlerini 2021 yılına ertelediler" dedi.Kaşkavalcı, gelecek günlerde düğün salonlarıyla ilgili açıklanacak iyi haberlerle müşterilerine tekrar hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti."Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirip sonuçları paylaşıyoruz" dedi ve bu haftaki toplantıda alınan yeni kararları şöyle sıraladı:- Lokanta, kafe, kıraathane, restoran gibi işletmelerin kapanış saati saat 22.00'den 24.00'e uzatıldı.- Sinema, tiyatro ve gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.- 65 yaş üstü her gün saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışarı çıkabilecek.- 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldı.- Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.