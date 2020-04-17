Düğün Dernek oyuncuları kimler (Düğün Dernek nerede çekildi)

Düğün Dernek filminin konusu şöyle: Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi bir memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir!

17 Nisan 2020 16:35
Düğün Dernek oyuncuları kimler (Düğün Dernek nerede çekildi)
Son zamanların en popüler komedi filmlerinden biri olan Düğün Dernek filmi televizyonda yayınlanıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait. Başrollerde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer alıyor.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer!

Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcurna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir!

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DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait. Başrollerde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer alıyor.

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın hem TV işlerinde hem de sinema projelerinde sık sık ziyaret ettikleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas'da çekildi.

DÜĞÜN DERNEK FRAGMAN İZLE

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