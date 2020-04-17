Düğün Dernek konusu ve oyuncuları (Düğün Dernek nerede çekildi?)

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

HANGİ KANALDA, HANGİ FİLM DİZİ VAR? TIKLA ÖĞREN

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?

DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

DÜĞÜN DERNEK FRAGMAN İZLE

Son zamanların en popüler komedi filmlerinden biri olan Düğün Dernek filmi televizyonda yayınlanıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait. Başrollerde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer alıyor.Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet'i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer!Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verse de, işler sarpasarar ve köy meydanında mütevazi bir düğün hazırlığı başlar. Tam her şey çözüldü derken, esas curcurna düğün gecesi kopacaktır. Devenin sırtında kaybolan gelinden, Rusya'dan gelini geri götürmeye gelen mafyaya kadar Tüpçü Fikret ve Çetin'i bin tane bela beklemektedir!Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait. Başrollerde ise Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer alıyor.Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın hem TV işlerinde hem de sinema projelerinde sık sık ziyaret ettikleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. BKM şirketinin yapımı olan Düğün Dernek filminin bazı sahneleri de Sivas'da çekildi.