Düğüm Salonu filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU

DÜĞÜM SALONU FİLMİ FRAGMANI İZLE

Düğüm Salonu filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Düğüm Salonu oyuncuları kimdir, konusu nedir? sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında dizilerin yeni bölümlere ara vermesinin ardından farklı filmler yayınlanıyor. Oyuncuları arasında İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Şahin Irmak gibi isimlerin bulunduğu Düğüm Salonu bu akşam izleyici ile buluşacak. İşte film ile ilgili merak edilenler…Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.Düğüm Salonu oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Düğüm Salonu filmi oyuncu kadrosuİrem SakGonca VuslateriEmre KarayelŞahin IrmakOnur BulduDuygu Yetiş