Düğüm 4 bölüm ne zaman? Düğüm dizisi 4 bölüm fragmanı

Başrollerinde Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Düğüm dizinin ilk 3 bölümü yayınlandı. Heyecan uyandıran dizinin 4. bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Düğüm 4. bölüm ne zaman, hangi gün? Düğüm dizisi nerede yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

Düğüm Dizisi, Amazon Prime Video'da yayınlanıyor. Dizinin ilk üç bölümü 23 Şubat'ta yayınlandı. Düğüm dizisi Amazon Prime Video'ya çekilen ilk türk dizisi özelliği de taşıyor.



Başrollerinde Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Düğüm dizisi 4. bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. İlk 3 bölümü 23 Şubat'ta yayınlanan diziden her cuma yeni bir bölüm yayınlanacak. Düğüm dizisi 4. bölüm 1 Mart Cuma günü yayınlanacak.



Düğüm dizisi, Bergüzar Korel'in canlandırdığı Neslihan Turan karakteri etrafında şekilleniyor. Neslihan Turan, adalet ve doğruluk ilkesi ile hareket ederek insanların hayatına dokunduğu ve gizli kalmış olayları açıklığa kavuşturduğu "Tek Gerçek" adlı programın sunucusudur. Başarılı bir sunucu olarak hayatına ve kariyerine devam eden Neslihan, oğlu Can'ın bir cinayete karışmasıyla hayatı alt üst olur. Tüm doğrularını sorgulayan Neslihan için zor kararla vermesi gereken konular vardır.



Bergüzar Korel

Caner Cindoruk

Serkan Altunorak

İbrahim Selim

Itır Esen

Kaan Mirac Sezen

Ece Dizdar

Beyza Şekerci

Elif Uslusoy

Umut Karadağ

Merve Nur Bengi

Mina Derman