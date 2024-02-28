Düğüm 4 bölüm ne zaman? Düğüm dizisi 4 bölüm fragmanı

Başrollerinde Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Düğüm dizinin ilk 3 bölümü yayınlandı. Heyecan uyandıran dizinin 4. bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Düğüm 4. bölüm ne zaman, hangi gün? Düğüm dizisi nerede yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...
DÜĞÜM DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?
Düğüm Dizisi, Amazon Prime Video'da yayınlanıyor. Dizinin ilk üç bölümü 23 Şubat'ta yayınlandı. Düğüm dizisi Amazon Prime Video'ya çekilen ilk türk dizisi özelliği de taşıyor.
DÜĞÜM 4. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Başrollerinde Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Düğüm dizisi 4. bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. İlk 3 bölümü 23 Şubat'ta yayınlanan diziden her cuma yeni bir bölüm yayınlanacak. Düğüm dizisi 4. bölüm 1 Mart Cuma günü yayınlanacak.
DÜĞÜM DİZİSİ KONUSU NE?
Düğüm dizisi, Bergüzar Korel'in canlandırdığı Neslihan Turan karakteri etrafında şekilleniyor. Neslihan Turan, adalet ve doğruluk ilkesi ile hareket ederek insanların hayatına dokunduğu ve gizli kalmış olayları açıklığa kavuşturduğu "Tek Gerçek" adlı programın sunucusudur. Başarılı bir sunucu olarak hayatına ve kariyerine devam eden Neslihan, oğlu Can'ın bir cinayete karışmasıyla hayatı alt üst olur. Tüm doğrularını sorgulayan Neslihan için zor kararla vermesi gereken konular vardır.
DÜĞÜM DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Bergüzar Korel
Caner Cindoruk
Serkan Altunorak
İbrahim Selim
Itır Esen
Kaan Mirac Sezen
Ece Dizdar
Beyza Şekerci
Elif Uslusoy
Umut Karadağ
Merve Nur Bengi
Mina Derman
Haber ile daha fazlasına ulaşın: