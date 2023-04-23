Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor 5-3'lük skorla kazandı.



Adana Demirspor, 7. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle öne geçti. Kayserispor, 24'te Mame Thiam ile eşitliği yakaladı. 27. dakikada Cherif Ndiaye takımını bir kez daha öne geçirdi. Thiam, bu kez 30. dakikada karşılık verdi. Adana Demirspor'da 32. dakikada Younes Belhanda durumu 3-2 yaptı. Mame Thiam, 45+4'te skoru 3-3'e getirdi ve hat-trick yaptı. Adana Demirspor'da 45+6'da sahneye çıkan Yusuf Sarı, takımının soyunma odasına 4-3 önde gitmesini sağladı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.



Adana Demirspor, 51'de penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Henry Onyekuru, 52. dakikada durumu 5-3 yaptı.



ÖNCE KEMEN'E ARDINDAN BİLAL'E KIRMIZI!



Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, 83. dakikada Olivier Kemen'e kırmızı kart gösterdi. Tonusluoğlu, VAR uyarısının ardından bu kırmızı kartı iptal etti ve Kayserispor'dan kaleci Bilal Bayazit'e kırmızı kart gösterdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u 5-3 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 57 puana yükseldi. Kayserispor 45 puanda kaldı.



Adana Demirspor, gelecek haftayı BAY geçecek. Kayserispor da normal fikstürde Gaziantep FK ile karşılaşacağı için maç yapmayacak ve 3 puan alacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası içine pasında topla buluşan İsmail Çokçalış'ın vuruşunda, top az farkla sağ direğin yanından dışarı çıktı.



7. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru topa dokunmadı. Arkada topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlakla ağlarla buluştu: 1-0



9. dakikada sol kanattan Mane'nin ceza sahası içine ortasında ön direk yakınlarında topla buluşan Cardoso'nun kale sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.



24. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam, penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1



27. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gönderdi: 2-1



30. dakikada Yukatel Kayserispor yeniden beraberliği yakaladı. Mane'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2



32. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2



42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanatta ceza sahası içinden yaptığı ortada kale sahası içinde Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan Cherif Ndiaye'nin ofsaytta olduğu bilgisi üzerine golü geçersiz sayıp, ofsayt kararı verdi.



45+4. dakikada Uzodimma'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Mane'nin kafa pasında arka direk civarında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 3-3



45+6. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, direğe çarpan top filelere gitti: 4-3



Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, uyarı üzerine VAR ekranından yaptığı incelemede Onyekuru ile Arif Kocaman arasındaki mücadelede yerde kalan Onyekuru'ya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



52. dakikada penaltı atışını kullanan Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu: 5-3



72. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında arka direk civarında yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, yerden seken top dışarı çıktı.



78. dakikada Gavranovic'in pasında sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



81. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor sahasından atılan pasa koşan Cherif Ndiaye'ye faul yaptığı gerekçesiyle önce Kemen'e kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Tonusluoğlu, Kemen'e verdiği kartı iptal ederken, söz konusu pozisyon sırasında kalesinden ayrılıp rakibine müdahale eden kaleci Bilal Bayazıt'a aynı gerekçeyle kırmızı kart gösterdi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Adana Demirspor'un 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Altan, Emir Eray Eyisoy



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Cokçalış (Dk. 90+2 Abdurrahim Dursun), Barrios, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Gökhan İnler (Dk. 85 Furkan Soyalp), Yusuf Sarı (Dk. 85 Yusuf Erdoğan), Onyekuru (Dk. 72 Gulbrandsen), Belhanda (Dk. 72 Emre Akbaba), Cherif Ndiaye



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 56 Ramazan Civelek), Uzodimma, Ackah (Dk. 76 Gavranovic), Mane, Kemen, Mensah, Cardoso (Dk. 84 Cenk Gönen), Thiam (Dk. 84 Emrah Başsan)



Goller: Dk. 7 ve 27 Cherif Ndiaye, Dk. 32 Belhanda, Dk. 45+6 Yusuf Sarı, Dk. 52 Onyekuru (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 24, 30 ve 45+4 Thiam (Yukatel Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 46 İsmail Çokçalış, Dk. 87 Emre Akbaba (Adana Demirspor), DK. 51 Arif Kocaman, Dk. 59 Cardoso, Dk. 75 Mensah (Yukatel Kayserispor)



Kırmızı kart: Dk. 81 Bilal Bayazıt (Yukatel Kayserispor)





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