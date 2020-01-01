Dudley: "Sezon erken başlarsa, yıldızlar kenarda oturur"

Los Angeles Lakers forveti Jared Dudley, yeni NBA sezonunun Aralık ayında başlaması durumunda, en iyi NBA yıldızlarının maçlara çıkmayacağını söyledi.



Dudley, NBA'in 2020-21 sezonuna 22 Aralık'ta başlama olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



35 yaşındaki oyuncu, sezon başında en iyi yıldızların dinlenmek için maçları atlayacağına inandığını belirtti:



"Şov devam eder, ama yıldızlar TV maçlarında oturduğunda ağlamayın... özellikle daha uzun bir sezon oynamış olan en iyi takımlardakiler."



Sezon 22 Aralık'ta başlarsa, Lakers ve Miami Heat, Finallerin 6. Maçı ile sezon açılışı arasında 71 gün tatil yapmış olacak.



Bir başka Lakers oyuncusu Danny Green de bu soruna değinmiş ve takımın süperstarı LeBron James'in, dinlenmek için sezonun başlangıcını atlayabileceğini belirtmişti.



