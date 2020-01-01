Dudley: "Rondo'nun basketbol IQ'su, LeBron'la aynı seviyede"

Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, takım arkadaşı Rajon Rondo'nun basketbol IQ'sunu, takımın süperstarı LeBron James ile bir tuttuğunu söyledi.



Dudley, aralarında Rondo'nun da bulunduğu çeşitli konuları tartışmak üzere Bill Simmons Podcast'te Bill Simmons ve Ryen Russillo'ya katıldı.



Dudley'e Rondo hakkında soru sorulduğunda, Dudley şöyle bir açıklama yaptı:



"Sana iyiyi ve kötüyü vereceğim çünkü Rondo'yu çok severim. Kötü derken, inatçı kelimesini kullanacağım. İnatçı da şu anlama geliyor: Çok uzun zamandır çok elit seviyede bir oyun kurucuydu ve yaşlandıkça bildiğiniz gibi, bunun birazını kaybediyorsunuz."



35 yaşındaki oyuncu, LeBron ve Rondo'nun neredeyse aynı miktarda basketbol IQ'suna sahip olduğunu belirtti:



"IQ'su şimdiye kadar oynadığım en iyisi. Onu ve Bron'ı aynı seviyede görüyorum."



"JAMES HARDEN'I ANALİZ ETMİŞTİ"



Dudley daha sonra bu argümanını, Houston Rockets ile olan playoff serisinde, Rondo'nun özellikle de James Harden'ın hücum eğilimine dair maç filmini analiz etme şekli ile destekledi:



"James Harden'ı ve hareketlerini gösteriyordu. İleri geri gittiğinde, genellikle üçüncü kez topu yere vurduğunda step-back yapmak istediğini söylüyordu. Böylece topu belli bir süre elinde tutabiliyordu. Bu tarz bir seviyede yorumluyordu. Euro step yaptığında, %65 şu yönden bu yöne gidiyor falan derdi. İnsanların eğilimlerini bilmek konusunda çok bilgin."



