Dudley: "Lakers beni tutmayarak, hata yaptı..."

Eski Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, genel menajer Rob Pelinka'ya Lakers'ın genç oyunculara kendisinden daha fazla değer vermesinin hata olduğunu söylediğini açıkladı.



Dudley, emekliliğinden Dallas Mavericks'in yardımcı koçluğu görevine nispeten estetik bir geçiş yapmış olsa da, Lakers'ın kendisini bir yıl daha tutarak daha iyi bir karar vermiş olabileceğini düşündüğünü belirtti.



36 yaşındaki eski oyuncu, Lakers kadrosunda bir sezon daha kalmayı umduğunu, ancak takımın kendisinin yerine genç oyuncularla sözleşme imzalamaya öncelik verdiğini söyledi:



"Rob ve Kurt (Rambis) ile konuştum ve onlara teşekkür ettim. Lakin genç oyunculara, soyunma odasında varlık gösterebilen bir adamdan daha çok değer verdiklerini de ayrıca belirttim. 'Bu kararınıza saygı duyarım ama bence hata yapıyorsunuz' dedim."



Dudley ayrıca hem LeBron James hem de Anthony Davis'in Lakers'ın kendisinin kalmasını istediklerini, ancak yönetimin farklı planları olduğunu da sözlerine ekledi.



