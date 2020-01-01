Dudley: "Kyle Kuzma, üçüncü adamımız"

Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, Kyle Kuzma için "üçüncü adamımız" tanımlamasını yaptı.



Tüm dikkatleri iki süperstarı LeBron James ve Anthony Davis'de olmasına rağmen, Lakers, forvet pozisyonunda Kuzma ile umut verici bir genç yıldıza sahip.



Geçtiğimiz sezon Kuzma, takımın LeBron'un arkasındaki ikinci seçeneğiydi ve LeBron kasık sakatlığı geçirdiğinde, oyununu agresif bir şekilde yükseltmek zorunda kalmış ve bu da takımın playoff umutlarını sona erdirmişti.



Bu yıl, Kuzma halen savaşta veteranlarla dolu bir ekipte yerini bulmaya çalışsa da, medya ile bir Zoom görüşmesi yapan Dudley, Kuzma'nın ekibin James ve Davis'in arkasındaki üçüncü seçeneği olduğuna inandığını belirtti:



"Üçüncü adamımız Kyle Kuzma. Şimdi, Kyle Kuzma, kendisini üçüncü adam olarak belirlediğimiz noktada tam olarak tutarlı diyebilir miyiz? Bence insanlar onun Davis'in arkasında olduğunu fark etmeli ve Bron'ın dört numarada oynaması da, bazen onun dakikalarından götürebiliyor. Ancak AD her maç kaçırdığında, onun rakamlarına bakarsanız, 20 sayı üzerinde ortalaması var."



"Şahsen bana göre, Kyle Kuzma üçüncü adamımız. Ben bunu Kyle Kuzma'nın sadece medyanın gözünde değil, bu takım için de üçüncü adam olmayı sağlamlaştırma fırsatı olarak görüyorum."



NBA sezonunun askıya alınmasından önceki 54 maçta, Kuzma maç başına ortalama 12.5 sayı ile oynuyordu.



