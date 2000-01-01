Dudley: "Kimse 55 maç oynamaz, 72 oynamamız lazım"

Los Angeles Lakers forveti Jared Dudley, NBA sezonunun 22 Aralık'ta başlamasını beklediğini ve bunun olması durumunda, Lakers'ın sağlık açısından etkileneceğini söyledi.



NBA ve Oyuncular Sendikası'nın gelecek sezonun başlangıç tarihine karar vermesi için süre daralıyor. Ligin, son Final maçından iki aydan biraz fazla bir süre sonra, 22 Aralık'ta sezona başlamayı tercih ettiği bildirilmişti.



Oyuncuların ise, MLK Günü'nde sezona başlamayı (18 Ocak) tercih ettikleri belirtilmişti.



Karar, sadece oyuncuların yeni biten 2019-20 sezonundan sonra dinlendikleri süre ile ilgili değil, aynı zamanda daha az maç oynanmasından ötürü, gelirin de buna göre daha az olmasına bağlı olarak gelişiyor.



"BU BİR PARA MESELESİ..."



Dudley, SiriusXM NBA Radyosu'ndan Frank Isola'ya, yaşanacak mali kayıp nedeniyle, sezona Noel'den önce başlamanın mantıklı olduğuna inandığını açıkladı:



"Farklı ekiplerle buluştuklarını biliyorum. Bunun için oy vereceğiz. Ama dürüst olmak gerekirse, gerçek bir oy yok. Kimse 55 maç oynamaz. 72 maç oynamamız gerek. Bu bir para meselesi. Büyük olasılıkla 22 Aralık'ta oynayacağız."



35 yaşındaki veteran oyuncu, buna bağlı olarak, sakatlıkları önlemek için ekibinin vücutlarına bakması gerektiğini de ekledi:



"Lakers için bu hızlı bir dönüş olur. Ama iyi ki ben ve LeBron dışında herkes genç, AD'de nispeten genç, Kuzma'da ve diğerleri de. Umarım yüzük gecesi orada olabiliriz. Özel bir gece olacak. Açıkçası, Noel'de Lakers taraftarlarının, takımlarını orada görmek istediklerini biliyorsunuz. Elbette, tüm ekibin vücutlarına dikkat etmesi ve sakatlanmara engel olmamız gerekecek. Bu bir maraton, ve özellikle erken dönemde akıllıca davranmalıyız."



