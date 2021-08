Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, Jason Kidd'in Milwaukee Bucks'ın şampiyonluğunun "temelini atan kişi" olduğunu söyledi.



Mirin Fader'ın "Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP" kitabında yer alan perde arkası anları arasında, Kidd'in Bucks ve Brooklyn Nets oyuncularına karşı sert davrandığı belirtilen birkaç örnek bulunuyordu.



2014-15 sezonunda Kidd'in çalıştırdığı Bucks ekibinde oynayan ve daha yakın zamanda Kidd'in asistan koç olarak görev yaptığı 2019-21 sezonunda Lakers'ta bulunan Dudley, Fader'ın sosyal medyada yayınlanan kitabından alıntılara yanıt vererek, eski koçunu savundu:



"Jason Kidd Milwaukee'de harika bir koçtu. Adam tek başına kültürü değiştirdi. NBA tarihinde bir yıldan diğerine olan en büyük dönüşümlerden biriydi. Onun Khris Middleton ve Giannis için neler yaptığını birinci elden gördüm. Bu yıl şampiyonluğu kazanmaları için temeli atan kişi oydu."



Kidd, Milwaukee'deki dört sezonunda 139-152'lik bir derece yakalamıştı. Lakers benchinde iki yıl çalıştıktan sonra 48 yaşındaki koç, Haziran ayı sonlarında Dallas Mavericks'in başantrenörü olarak işe alınmıştı.