Dudley emekli olursa, Lakers'ta yardımcı koç olabilir

Los Angeles Lakers'ın tecrübeli oyuncusu Jared Dudley'nin Lakers'ın yardımcı antrenörlük pozisyonu için adaylar arasında yer aldığı bildirildi.



Dudley'nin gelecek yıl Lakers kadrosunda olmayabileceği yönündeki iddiaların ardından, başka bir rapor, 36 yaşındaki veteranın yardımcı antrenörlük için aday olabileceğini öne sürdü.



Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson'a göre Dudley, emekli olması durumunda bu pozisyon için tartışılan isimler arasında:



"Lakers, 2021-22 sezonu için bir yardımcı antrenör daha arayışında. Frank Vogel ve Rob Pelinka, ülkenin her köşesinde yakın zamanda emekli olan oyuncular arasında aramalar yapıyorlar. Duyduğum bir isim de Jared Dudley. Göreceğiz."



