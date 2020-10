Dudley: "Davis, Tim Duncan'dan daha yetenekli!"

Los Angeles Lakers'ın veteran oyuncusu Jared Dudley, takım arkadaşı Anthony Davis'in, San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'dan daha iyi olduğunu söyledi.



Davis, bir NCAA şampiyonluğu, NBA şampiyonluğu, FIBA Dünya Kupası ve Olimpiyat altın madalyasını kazanan ilk oyuncu olarak, NBA Draftı'nda ilk sıradan seçilmenin getirdiği tüm beklentileri aştı.



Bazı insanlar için AD, dünyadaki en iyi iki yönlü uzun ve şimdiden tüm zamanların en yetenekli ve en etkili adamlarından biri. Henüz potansiyelinin limitleri belli olmasa da, şimdiden Hall of Fame bir oyuncu olmak için yeterli özelliklere sahip olduğu düşünülüyor.



Ve The Ringer ile konuşan takım arkadaşı Dudley'ye göre, Davis şu anda oyunun en iyisi olmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihin en büyük iki yönlü oyunculardan biri olan efsanevi Duncan'dan bile daha iyi konumda:



"Sırtı dönük oynadığınızda ve size ikili sıkıştırma geldiğinde, Anthony Davis olduğunuz zaman, orta mesafe şutunuz olduğu için bu size pek etki etmiyor. Sanırım orta mesafeden %50 isabetle falan oynamıştı, bu daha önce duyulmamış bir şey. Tim Duncan falan, tüm o adamlar bu şutu sokabiliyordu. Bana kalırsa Duncan daha çok belli bir standardı ortaya koymuş gibiydi, bir anlamda Duncan'dan ne alacağınızı tam olarak biliyordunuz. AD kendisine pozisyon yaratabiliyor, bence çok daha yetenekli, savunmada daha iyi ve birden beşe her pozisyonu savunabiliyor. Bence AD'nin çıkabileceği başka bir seviyesi daha var. Hepimiz aynı fikirdeyiz."



NBA oyuncularının mevcut takım arkadaşları hakkında övgüler yağdırdığını görmek oldukça normal ve genel kanıya göre, Davis oyunun tarihindeki en büyük iki yönlü oyuncu olmak için gereken tüm özelliklere sahip gibi görünüyor.



Yine de, kendisini emekli olmadan önce birden fazla MVP, Finaller MVP'si ve NBA şampiyonluğu kazanan ve aynı zamanda dayanıklılık konusunda büyük bir örnek olan Duncan gibi bir efsane ile karşılaştırmak için erken olduğu da söylenebilir.