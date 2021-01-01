Dudley: "Davis, önümüzdeki yıl meşaleyi LeBron'dan devralacak"

Los Angeles Lakers veteranı Jared Dudley, Antony Davis'in gelecek yıl Lakers için "meşaleyi LeBron James'ten devralacağını" söyledi.



Sezon boyunca birkaç kez sakatlık problemleri yaşayan Davis, sezonun ikinci yarısında sağlıklı kalamamıştı.



Dudley, gelecek sezonda LeBron'un yaş alması sebebiyle bir adım geriye çekilebileceğinin sonucu olarak, Lakers'ın meşalesini taşıyacak kişinin Davis olacağına inandığını belirtti:



"İnsanlar LeBron'un yavaşladığını söylüyor ve biraz yavaşlaması da doğal. Anthony Davis de bu yüzden var. Meşaleyi devralması gereken kişi kendisi ve gelecek yıl da bunun için uygun zaman.



AD'nin vücuduyla ilgilenmesi ve bize liderlik edebileceği bir noktaya ulaşmak adına All-NBA seviyesinde bir oyuncu olmaya geri dönmesi için, önünde önemli bir yaz dönemi var. Bizim de, kendisinin de beklentisi bu şekilde."



