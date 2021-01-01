Dudley, çapraz bağ sakatlığı için ameliyat olmayacak!

Los Angeles Lakers'ın veteran forveti Jared Dudley, çapraz bağ yırtığı kendisini 4-6 ay arası kadro dışında tutacağı için ameliyata girmeyeceğini söyledi.



Dudley, rehabilitasyonuna takımın etrafında devam edeceğini ve playofflarda birkaç dakika oynayabilmek için sağlıklı olmayı umduğunu belirtti:



"Benim takımım için değerim sahada oynamak değil, soyunma odası, otobüs ve uçakta bulunuyor olmak."



Dudley, bu sezon sadece 11 maçta toplam 76 dakika forma giymişti. Değerli bir soyunma odası lideri olarak hizmet veren 35 yaşındaki oyuncu, Lakers'ın 2019-20 şampiyonluk kadrosunun bir parçasıydı ve 45 maçta yer almıştı.



