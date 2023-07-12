Geçtiğimiz sezon formasını Sacha Boey'e kaptıran Leo Dubois'nın geleceği netleşiyor.Sol bekin de alternatifi olan Fransız oyuncu, Angelino transferiyle o bölgede 3. isim oldu.Sağ bekte de düşünülen ve orada ikinci tercih olmak istemeyen 28 yaşındaki yıldız, Boey satılırsa kalacak. Aksi takdirde ise gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı. 2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.Geride bıraktığımız sezon çıktığı 25 karşılaşmada 1 gol ve 3 asiste imzasını attı. Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.28 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda... Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı. Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...