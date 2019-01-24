Alan ve Pato transferlerinde olumlu sonuç alamayan Galatasaray'da Şükrü Hanedar'ın, Dubai'den gelir gelmez soluğu İtalya'da aldığı öğrenildi.Çizme'ye uçan Hanedar'ın Fiorentinalı Khouma Babacar ile bonservisi Roma'da bulunan ve Sampdoria'da kiralık oynayan Gregoire Defrel için transfer görüşmelerinde bulunacağı belirtildi.Galatasaray'ın ilk hedefi Sassuolo'dan Khouma Babacar'ı kiralamak. Fenerbahçe'nin gündemine de gelen Senegalli futbolcu için kulübüyle görüşmeler başladı.Sezon başında Fiorentina'dan 9 milyon euro'ya transfer edilen futbolcu, Serie A'da 17 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı.Galatasaray yönetimi oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.Bonservisi Roma'da bulunan ancak kariyerini kiralık olarak Sampdoria'da sürdüren Gregoire Defrel için teklif yapıldı. Sampdoria'nın Southampton'dan Manolo Gabbiadini'yi transfer etmesinin ardından Defrel'in ocak ayında ayrılması gündeme geldi.Cimbom, oyuncunun Sampdoria'dan ayrılıp takıma katılması için görüşmelerini sürdürüyor. Roma, Quagliarella ve Gabbiadini'nin ardından 3. forvet konumuna düşen oyuncunun forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesini istiyor.Bu sezon Serie A'da 19 maça çıkan ve 6 gol atan Defrel, tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada 7 gol 1 asistle oynadı.27 yaşındaki Fransız futbolcu 2018 yazında 13,5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olmuştu.