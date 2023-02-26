Dubai Tenis Turnuvası'nda şampiyon Krejcikova

Dubai Tenis Turnuvası finalinde Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenen Çek Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen WTA 1000 turnuvası finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile klasmanın 30. basamağında yer alan Krejcikova karşı karşıya geldi.
Turnuvanın çeyrek finalinde dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, yarı finalinde dünya 3 numarası Jessica Pegula'yı yenen Krejcikova, finalde de Swiatek'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen WTA 1000 turnuvası finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile klasmanın 30. basamağında yer alan Krejcikova karşı karşıya geldi.
Turnuvanın çeyrek finalinde dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, yarı finalinde dünya 3 numarası Jessica Pegula'yı yenen Krejcikova, finalde de Swiatek'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinin 6. şampiyonluğuna ulaştı.
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