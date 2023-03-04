Dubai Tenis Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

Dubai Tenis Şampiyonası'nda finalde Andrey Rublev ve Daniil Medvedev karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dubai Tenis Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu
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03 Mart 2023 22:26
Dubai Tenis Şampiyonası'nda Rus sporcular Andrey Rublev ve Daniil Medvedev, finale yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler yarı final maçları sona erdi.

Günün ilk maçında 2 numaralı seribaşı Rublev, 7 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Medvedev ise dünya 1 numarası Sırp Djokovic'i 6-4 sona eren setlerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Djokovic'in 20 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Son şampiyon Rublev ile Medvedev arasındaki final maçı, cumartesi günü yapılacak.

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