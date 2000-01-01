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Drummond'ın, Cleveland'da kalmayı planlaması muhtemel

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın, gelecek sezon için 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmasının muhtemel olduğu söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın, gelecek sezon için 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmasının muhtemel olduğu söylendi.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, son takas gününde Drummond'ı alan Cavs'e, takas öncesinde geleceği konusunda Drummond'dan herhangi bir güvence verilmediği kaydedildi.

Drummond, takımın genç oyuncularını geliştirmek ve savunmada bir çember koruyucusu olurken, hücumda bir alley-oop tehdidi oluşturacak oyuncu bulundurmak isteyen Cavaliers'ın planına uyum sağlayan bir isim.

Drummond, Cavs ile ortalama 17.5 sayı, 11.1 ribaund ve 1.4 blok ile oynuyordu.

Cavaliers, Bird haklarına sahip olduğu için Tristan Thompson ile yeniden anlaşırsa, maaş kapasitesini aşabilir. Takım ayrıca, gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için orta düzey istisna hakkını da elinde bulunduruyor.


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