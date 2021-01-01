Drummond'ı kaçıran Boston, Cousins'ı gözüne kestirdi!

Boston Celtics'in, Andre Drummond ile anlaşma şansını kaçırması sonrası, DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.



Hoop Analysis'ten Evan Massey'e göre, Drummond ile anlaşamayan Celtics, Cousins'ı gözüne kestirmiş durumda.



Massey'nin bildirdiği üzere Celtics, Houston Rockets'la yollarını ayırdıktan sonra serbest bir oyuncu olmayı sürdüren Boogie'ye bir teklifte bulunmayı planlıyor.



Cousins henüz bir NBA takımıyla anlaşma yapmamıştı ve formunu korumak için çalıştığı videoları, yakın zamanda sosyal medyada birçok kişi tarafından görülmüştü.



