Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Drummond'ı kaçıran Boston, Cousins'ı gözüne kestirdi!

Boston Celtics'in, Andre Drummond ile anlaşma şansını kaçırması sonrası, DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, Andre Drummond ile anlaşma şansını kaçırması sonrası, DeMarcus Cousins'ı kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.

Hoop Analysis'ten Evan Massey'e göre, Drummond ile anlaşamayan Celtics, Cousins'ı gözüne kestirmiş durumda.

Massey'nin bildirdiği üzere Celtics, Houston Rockets'la yollarını ayırdıktan sonra serbest bir oyuncu olmayı sürdüren Boogie'ye bir teklifte bulunmayı planlıyor.

Cousins henüz bir NBA takımıyla anlaşma yapmamıştı ve formunu korumak için çalıştığı videoları, yakın zamanda sosyal medyada birçok kişi tarafından görülmüştü.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal