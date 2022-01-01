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Drummond: "Yalnızca sezon bitene dek Brooklyn'deyim..."

Brooklyn Nets pivotu Andre Drummond, yalnızca sezonun bitimine dek Nets'te olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets pivotu Andre Drummond, yalnızca sezonun bitimine dek Nets'te olduğunu söyledi.

Medyaya konuşan Drummond, Brooklyn'deki vaktinin çok uzun sürmeyebileceğini belirterek samimi bir açıklamada bulundu.

Nets pivotu, gelecek sezon kadro olamayabileceğinden ötürü, ekibin genç pivot Nicolas Claxton'ı takas gününde yollamasının mantıklı olmayacağını açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse, yalnızca sezon bitene dek buradayım. Yazın ne olacağını kim bilebilir?"

Drummond bu sezon Nets'te 12.2 sayı ve 9.8 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir sezon geçiriyor.


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