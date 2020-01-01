Drummond: "Pivotlar geri dönüyor!"

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond, pivotlarının değerinin tekrar yükseldiğini söyledi.



Drummond, modern NBA'deki son ribaund makinelerinden ve en iyi geleneksel pivot tarzına sahip uzunlardan biri olarak biliniyor.



Andre, son altı yılda pivot pozisyonu çok değer kaybetmesine rağmen, uzunların NBA'i fethetmek için geri döndüğüne inanıyor.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre, 27 yaşındaki oyuncu, şu açıklamalarda bulundu:



"Pivot pozisyonunun öldüğüne dair söylenenlerin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bence bunu daha çok, basketbolu bilmeyen veya olup bitenlere dikkat etmeyen insanlar söylüyor. Pivotlar geri dönüyor.



Uzun yıllardır oynayan pivotlara baktığınızda, elimizde (Nikola) Jokic, Joel Embiid, ben, (Kristaps) Porzingis, (Jusuf) Nurkic gibi gerçekten çok iyi oynayan ya da kendi stilleriyle başarılı olan uzunlar var."



Drummond, önceki sezonun son takas tarihinde, sekiz sezonun ardından bir ikinci tur draft hakkı ve süresi dolan sözleşmeler karşılığında Detroit Pistons'dan ayrılarak, Cleveland'a gönderilmişti.



Eski Pistons uzunu, Detroit'te oynadığı sürede, kendisini ligin en iyi ribaundçılarından biri olarak belirleyerek, All-Star seçilmişti.



Drummond'ın, NBA kariyerinde maç başına 14.5 sayı, 13.8 ribaund, 1.3 asist, 1.4 top çalma ve 1.4 blok ortalamaları bulunuyor.



