Drummond: "Philly taraftarları manyak!"

Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, halen Philadelphia'daki taraftarlara alışma sürecinde olduğunu açıkladı.



Philly'deki ilk sezonunda olan Drummond, Sixers Wire'dan Ky Carlin ile yaptığı bir sohbette, taraftarların tüm dinamiğine halen alışma sürecinde olduğunu belirterek, şimdiye kadarki deneyiminden keyif aldığını söyledi:



"Burada olmak çok güzel. Kesinlikle çok, çok eğlenceli bir şehir. Bu kalabalık oldukça benzersiz. Philly'de oynarken, kötü bir gece geçirirseniz bunu size söylemekten hiç çekinmeyecek olan taraftarlar sayesinde, iyi takımları mağlup etmeyi arzu ediyorsunuz.



Buradaki taraftarlar harika. Her şeyinizi vererek oynamazsanız nasıl tepki göreceğinizi bildiğiniz için, hep o şekilde oynamak istiyorsunuz.



Geçen gün anneme de söylemiştim; 'Anne! Burası manyak bir yer. Eğer kötü bir maç çıkarırsan sana hiç çekinmeden söylüyorlar. Her çıktığımda iyi oynamaya uğraşıyorum. Sahadayken hep iyi bir şeyler yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum.' demiştim."



Philly'deki ilk sezonunda, Drummond maç başına %46 şut isabeti ile 6.7 sayı, 10.8 ribaund ve 1.2 blok ortalamalarıyla oynuyor.



