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Drummond opsiyonunu kullandı, Cavaliers'da kalıyor!

New York Times'tan Marc Stein, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'un serbest oyuncu dönemini atladığını ve 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu Cavaliers'da kalmak için kullandığını bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'tan Marc Stein, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'un serbest oyuncu dönemini atladığını ve 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu Cavaliers'da kalmak için kullandığını bildirdi.

Drummond'ın geçtiğimiz Haziran ayında muhtemelen bu opsiyonu kullanacağını söylediğinden ötürü, bu beklenen bir hamle oldu. Ancak bir süre önce, kendisi ve Cavs'ın sözleşme uzatılmasıyla ilgili ön görüşmelerde birbirlerinden ayrı düştükleri iddia edilmişti.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Cleveland başantrenörü J.B. Bickerstaff, geçtiğimiz günlerde Drummond'la takımla geleceği hakkında görüşmeler yaptığını ve kulübün "onun için büyük beklentileri" olduğunu söylemişti.

Ancak Cavaliers, Drummond'un sözleşmesini bir takas varlığı olarak da kullanabilir. Drummond'ın, büyük olasılıkla önümüzdeki sezonda takas söylentilerine dahil olması bekleniyor.

27 yaşındaki Drummond, önceki sezon maç başına 17.7 sayı ve 15.2 ribaund ortalamaları ile oynamıştı. Cleveland kendisini, geçtiğimiz yılın son takas tarihinde Detroit Pistons'dan almıştı.


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