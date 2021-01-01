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Drummond: "Nikola Jokic, NBA'in en iyi pivotu"

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in NBA'deki en iyi pivot olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in NBA'deki en iyi pivot olduğunu söyledi.

2020-21 sezonunu Lakers ile tamamlayan Drummond, ESPN'nin The Jump programında yer aldı ve kendisi hariç NBA'deki en iyi pivotu seçmesi istendi.

27 yaşındaki oyuncu, tercihini yeni taçlanan lig MVP'sinden yana kullandı:

"Bence Jokic şu anda zirvede. Joel Embiid de tabii bir başka dominant uzun. Anthony Davis var, o da saygıyı hak ediyor. Bence aşağı yukarı böyle."

Sırp pivot, geçtiğimiz sezon ilk MVP ödülünü alırken 26.4 sayı, 10.8 ribaund ve 8.3 asist ortalamaları tutturdu.


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