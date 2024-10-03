Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, kendisinin "NBA tarihindeki en iyi ribaundçı" olduğunu iddia etti.



Drummond, takımın medya günü sırasında ribaundlarda gösterdiği varlığa ilişkin yadsınamaz inancını şu sözlerle paylaştı:



"Ben bu oyunu oynamış en iyi ribaundçıyım. Sadece tek bir işim var ve bu takıma yardımcı olmak için buradayım."



Sixers, Drummond ile bu yaz iki yıllığı 10 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Daha önce 2021-22 sezonunda da takımda oynamış olan Drummond, James Harden takasıyla Brooklyn Nets'e gönderilmeden önce maç başına ortalama 6,1 sayı ve 8,8 ribaund kaydetmişti.



31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Chicago Bulls'ta benchten oyuna dahil olmuş ve maç başına 17 dakika sahada kalarak dokuz ribaund ortalaması yakalamışt, yedek rolünde 708 ribaund ile NBA'de toplam ribaund sayısında 14. sırada yer almıştı.



En iyi ribaund sezonları Detroit Pistons'ta oynadığı dönemde olan Drummond, 2015-16 sezonunda 14.8, 2017-18 sezonunda 16, 2018-19 sezonunda 15.6 ve 2019-20 sezonunda 15.2'lik ortalamalarıyla NBA'de ribaund kralı olmuştu.



Ancak, 12 sezonluk kariyeri boyunca 10.501 ribaundla tüm zamanların toplam ribaund listesinde 36. sırada yer alan Drummond, zirvede 23.924 ribaundla yer alan Wilt Chamberlain'dan bir hayli uzakta yer alıyor.



