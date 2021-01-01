Drummond: "Lakers'taki rolüm, önceki takımlardan çok farklı"

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers'taki rolünün "oynadığı önceki takımlardan çok farklı olduğunu" söyledi.



Drummond, Lakers'daki yeni rolünü nasıl benimsediğini şu şekilde açıkladı:



"Buradaki rolüm, bulunduğum önceki takımlardan kesinlikle çok farklı. Cleveland ve Detroit'teyken, sayı atan ve diğer tüm soyut işleri yapan ana adam olmamı istiyorlardı.



Ve burada ise, bu takımı sahanın her iki tarafında da daha iyi yapmak için bulunuyorum. Ne yapmama ihtiyaçları olursa olsun, işi halletmeye çalışıyorum. Gayet iyi alıştım. Biraz zaman alıyor ama her gün biraz daha çözüyorum."



Bu sezon, maç başına %47.2 şut isabetiyle Drummond, 16.2 sayı, 12.5 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarına sahip.



