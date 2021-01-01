Drummond: "Lakers'ın iyiliği için, oyunumdan feragat etmek sorun değil"

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, takımın iyiliği için "oyunun belirli yönlerinden vazgeçmekle" bir sorunu olmadığını söyledi.



Drummond'ın Lakers'a gelişi ekip için büyük bir nimet olarak görülüyor. Birkaç önemli oyuncunun sakatlanmasının yanı sıra, pivot rotasyonunda halihazırda zayıf kalan LA ekibinin, Andre gibi ribaund toplayabilen, boyalı alanda varlık sağlayan ve pota altında kolay sayı bulabilen bir oyuncuya ihtiyacı olduğu biliniyordu.



Yine de, Drummond ile ilgili bazı tartışmalar, ekibin daha iyi hale gelmesi için rolünü feda etmeye istekli olup olmadığı üzerineydi.



Lakin 27 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda bu takımın bir daha şampiyonluk elde etmesine yardımcı olmak için bunu yapmaya hazır olduğunu açıkladı:



"Ana odak noktamızın şampiyonluk kazanmak olduğunu biliyorum. Yani bazı fedakarlıklar yapılması gerekiyor ve bu benim oldukça rahat olduğum bir konu. Takımın iyiliği için oyunumun belirli yönlerinden vazgeçmek konusunda bir sorunum yok. Ve şu anda kendimi farklı bir ortamda sergileyebileceğim harika bir yerdeyim."



Drummond, Lakers ile oynadığı üç maçta şimdiye dek 13.0 sayı ve 8.0 ribaund ortalamalarına sahip.



