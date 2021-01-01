Drummond, Lakers'a katılmasıyla ilgili: "Yardımcı olmaya geldim"

Los Angeles Lakers'ın yeni pivotu Andre Drummond, Lakers'a katıldıktan sonra ilk kez konuştu.



Drummond, bir video konferansında şu açıklamaları yaptı:



"Bu adamlar (LeBron James ve Anthony Davis) geri geldiğinde savunmamızın gerçekten harika seviyede olacağını düşünüyorum. Ve bunu dört gözle bekliyorum.



En son oynadığımdan bu yana neredeyse bir ay 10 günden fazla zaman geçti. Oynamak ve sahaya adım atmak konusundaki açlığımı ve heyecanımı tahmin edebiliyorsunuzdur. Kendimi oynamaya hazır hale getirdiğim şekilde çalıştığım, inanılmaz bir aylık bir süreçten geçtim."



"YARDIMCI OLMAYA GELDİM"



Drummond, ilk beş başlayıp başlamayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi:



"Kimsenin yerini kapmaya gelmedim. Bu takımın olabildiğince çok maç kazanmasına yardım etmek için buradayım. Savunma oyunum, hızlı ayaklarımla ve çabuk ellerimle bu takıma çok yardımcı olacak. 1'den 5'e kadar savunma yapabileceğim.



Kadroya girdiğim zaman, AD 4 numaraya kayabilir ve gerçek pozisyonunu oynayarak, benim 5 numara oynarken yaptığım gibi uzunlarla çarpışmaktan kaçınıp, oldukça iyi durumda olabilir."



10 YIL ÖNCEKİ TWEET'İ GERÇEK OLDU!



Drummond ayrıca yaklaşık 10 yıl önce attığı, James'le aynı takımda oynama arzusunu belirttiği tweet'ten de bahsetti.



Tweette 27 yaşındaki oyuncu, "Hayattaki hedeflerimden biri, Kral James'le birlikte veya ona karşı bir maçta bir araya gelebilmek." ifadelerini kullanmıştı.



Drummond, bu konuyla alakalı olarak, "Bunu gerçekleştirme fırsatına erişebildiğimi düşününce, zamanın işleme biçimi gerçekten şaşırtıcı diyebilirim." açıklamasını yaptı.



