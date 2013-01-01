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Drummond: "Embiid'le husumetimiz, gerçek değildi"

Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, takım arkadaşı Joel Embiid ile geçmişteki atışmalarını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, takım arkadaşı Joel Embiid ile geçmişteki atışmalarını değerlendirdi.

2013'te lige giren Embiid ile birkaç kez sözlü atışmaya girmiş olan Drummond, şu anki takım arkadaşlıyla geçmişteki sıkıntılarının gerçeği yansıtmadığını, Sixers Wire'dan Ky Carlin'e şöyle açıkladı:

"Husumetimiz hiçbir zaman gerçek değildi ve bence insanlar bunu cidden yanlış anladı. Asla geri adım atmama huyum yüzünden, insanlar aramızda bir husumet olduğunu düşündü.

Bana karşı rahat bir gece geçirmeyecekti. Ne kadar iyi oynarsa oynasın, ben de oyunumu oynamayı sürdürecektim. Bunu o da biliyordu."

2016 ve 2018'de All-Star seçilmiş olan Drummond, ligde dört kez ribaund kralı olmuştu. Son iki sezonda Drummond'un rolü, Cleveland Cavaliers'a takas edildikten ve geçen yıl Los Angeles Lakers ile oynadıktan sonra yedek bir role gerilemişti ve eski yıldız, önceki yaz pivot rotasyonunda Embiid'in yedeği olmak için Sixers'a katılmıştı.


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