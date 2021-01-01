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Drummond: "Embiid'le aramızda olanlar ciddi değildi"

Yeni Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, yeni takım arkadaşı Joel Embiid ile geçmişte 'hiçbir zaman ciddi bir anlaşmazlık olmadığını' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yeni Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, yeni takım arkadaşı Joel Embiid ile geçmişte 'hiçbir zaman ciddi bir anlaşmazlık olmadığını' söyledi.

İki pivotun bir 'trash-talk' geçmişi olsa da, Drummond muhabirlere bu atışmaların ciddi olmadığını açıkladı:

"Benim açımdan hiçbir zaman gerçek bir anlaşmazlık yoktu. Basketbol oyunu böyle bir şey. İkimiz de kendi oyun tarzımızda rekabetçiyiz. Bazen konuşuruz. Bundan daha ileri gideceğini sanmıyorum ve birbirimize karşı ciddi bir husumet veya art niyet olduğunu da düşünmüyorum."

Drummond, Embiid ile "arasını düzeltecek bir durum olmadığını" ve kendisiyle birlikte oynamayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi:

"Trash-talk da oyunun bir parçası. En azından bildiğim kadarıyla, aramızı düzeltmemiz gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten umurumda değil. Günün sonunda, ben herkese böyle konuşurum. Joel'e karşı bir garezim yok. Onunla aynı takımda olmaktan ve beraber çalışmaktan heyecan duyuyorum."

Tek yıllığı veteran minimum kontratla Sixers'a katılan Drummond, geçtiğimiz sezonu Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers ile tamamlamıştı.


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