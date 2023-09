Chicago Bulls pivotu Andre Drummond, NBA tarihinin en iyi ribaundcısı olduğuna inandığını ve Hall of Fame sınıfında yer alma şansına sahip olduğunu iddia etti.



"The Comfort Pod" isimli podcast'e konuk olan Drummond, 2020-21 sezonu grafiğinin lig tarihindeki ribaund yüzdesinde 1 numara olduğunu göstermesi sonrası, kendisini şimdiye kadarki en iyi ribaundcı olarak nitelendirdi.



Drummond ayrıca tüm zamanların en iyi pivotları arasında Hall of Fame oyuncusu olma şansının olduğunu da öne sürdü:



"Tarihin en iyi ribaundcısı benim. Kariyerimde harika işler yaptığımı düşünüyorum. Bu yaptıklarım sayesinde Hall of Fame oyuncusu olma şansım da var. Aslında Hall of Fame'de ilk 20'de olduğuma oldukça eminim."



Detroit Pistons'ın yıldız oyuncusu olarak kendini gösterdiği gençlik günlerinde Drummond, dört kez (2016, 2018-2020) ribaund kralı olmuş ve buna ek olarak, iki kez All-Star seçilmiş ve 2015-16 sezonunda All-NBA kadrolarında da yer bulmuştu.



Kariyerinde 12,7 ribaund ortalamasına sahip olan 30 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonunda oynadığı 78 maçta bu alanda kariyerinin en yüksek noktasına ulaşmış ve 16,0 ribaund ortalama yakalamayı başarmıştı.