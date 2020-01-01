Drummond, Cavs'in 3-0'lık başlangıcına şaşırmıyor!

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond, Cleveland Cavaliers'ın 2020-21 sezonuna 3-0'lık kusursuz başlangıcı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Drummond, Clevland.com'dan Chris Fedor'a, Cavaliers'ın şu ana kadar sezonda bu kadar iyi oynamasına şaşırmadığını söyledi:



"Doğal olarak, yaşamın hangi alanında olursanız olun, spor olur veya herhangi bir günlük iş olur, biri sizden şüphe duyarsa, doğal olarak o kişiye bunun tersini kanıtlamanın bir yolunu bulursunuz.



Bence Cavs'in geçmişte o yılları geçirmesi ve bu yıl yeni bir zihniyet ve yeni bir odaklanma ile ortaya çıkmamız, ölü sezon boyunca ortaya koyduğumuz sıkı çalışmayı ve bir ekip olarak arkadaşlığımızın nasıl olduğunu gerçekten gösteriyor.



Bizler zayıf görülen tarafız ve NBA'deki oyuncular çok iyi bir takım olacağımızı düşünmüyorlar. Sanırım şu ana kadar, bu son birkaç maçta, sahada kim olursa olsun, her gece sıkı oynamak için burada olduğumuzu gösterme konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardık."



Drummond bu sezon 20.3 sayı, 14.7 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları ile oynuyor.



Cleveland, bu gece New York Knicks (ile karşılaştığında, galibiyet serisini dört maça çıkarmaya çalışacak.



