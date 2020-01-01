Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Drummond, Cavs'in 3-0'lık başlangıcına şaşırmıyor!

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond, Cleveland Cavaliers'ın 2020-21 sezonuna 3-0'lık kusursuz başlangıcı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond, Cleveland Cavaliers'ın 2020-21 sezonuna 3-0'lık kusursuz başlangıcı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Drummond, Clevland.com'dan Chris Fedor'a, Cavaliers'ın şu ana kadar sezonda bu kadar iyi oynamasına şaşırmadığını söyledi:

"Doğal olarak, yaşamın hangi alanında olursanız olun, spor olur veya herhangi bir günlük iş olur, biri sizden şüphe duyarsa, doğal olarak o kişiye bunun tersini kanıtlamanın bir yolunu bulursunuz.

Bence Cavs'in geçmişte o yılları geçirmesi ve bu yıl yeni bir zihniyet ve yeni bir odaklanma ile ortaya çıkmamız, ölü sezon boyunca ortaya koyduğumuz sıkı çalışmayı ve bir ekip olarak arkadaşlığımızın nasıl olduğunu gerçekten gösteriyor.

Bizler zayıf görülen tarafız ve NBA'deki oyuncular çok iyi bir takım olacağımızı düşünmüyorlar. Sanırım şu ana kadar, bu son birkaç maçta, sahada kim olursa olsun, her gece sıkı oynamak için burada olduğumuzu gösterme konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardık."

Drummond bu sezon 20.3 sayı, 14.7 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları ile oynuyor.

Cleveland, bu gece New York Knicks (ile karşılaştığında, galibiyet serisini dört maça çıkarmaya çalışacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal