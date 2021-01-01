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Drummond, beş takımdan gelen teklifleri dinleyecek!

Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın Los Angeles Lakers da dahil olmak üzere birçok takımdan gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ın Los Angeles Lakers da dahil olmak üzere birçok takımdan gelen teklifleri dinleyeceği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes, beş takımın, kontratı ödenerek serbest oyuncu olmaya hazırlanan Drummond'ı takip edeceğini belirtti:

"Yahoo Kaynakları: Andre Drummond, New York Knicks, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Boston Celtics ve Charlotte Hornets'tan gelen teklifleri dinleyecek."

Drummond'ın adının takas dedikodularında en çok geçtiği takım Lakers olarak ortaya çıkmıştı.


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