Drummond: "Batman olan Embiid için Alfred'lik yapıyorum!"

Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond, 'Batman' olan takım arkadaşı Joel Embiid için 'Alfred' görevini üstlendiğini söyledi.



Embiid ile 'görevlerini' açıklayan Drummond, 'Batman' rolünü oynayan Joel'e 'Alfred'lik' yaptığını açıkladı:



"Dinamiğimiz harikaydı. Batman işini yaparken bir Alfred'e ihtiyacı var. Batman dışarıda suçlulara karşı savaştığında, Alfred dışarıda her şeyin yolunda olduğundan emin oluyor. Neye ihtiyacı varsa, ben de çabucak yanında oluyorum. Sanırım bu iyi bir benzetme.



Hangi kapasitede ve rolde olursa olsun, ben kazanmak için buradayım. Beni bu takıma elimden geldiğince yardım etmem için getirdiler. İster Joel'in molaya ihtiyacı olduğunda oynamak için, ister sadece benchten gelip ikinci kadromuza bir kıvılcım sağlamak için. Bu benim de benimsediğim bir rol oldu ve çok eğlenceliydi."



Drummond, bu sezon oynadığı dört maçta 4.0 sayı ve 10.0 ribaund ortalamalarına sahip.



