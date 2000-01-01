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Drummond: "Açık ara, Pekovic, karşılıklı oynadığım en güçlü insandı"

Cleveland Cavaliers oyuncusu Andre Drummond, eski Minnesota Timberwolves oyuncusu Nikola Pekovic'in, hayatında oynadığı "en güçlü insan" olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers oyuncusu Andre Drummond, eski Minnesota Timberwolves oyuncusu Nikola Pekovic'in, hayatında oynadığı "en güçlü insan" olduğunu itiraf etti.

2.08m boyu ve 126kg ağırlığı ile, pek çok kişi Drummond'un kuvvetine fiziksel olarak karşı çıkamıyor. Ancak itirafına göre, Cavs pivotu bile fiziksel olarak sıkıntı çektiği bir rakibe sahipti.

26 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar Pekovic'in kendisini fiziksel olarak daha da kuvvetlenmesi konusunda motive ettiğini belirtti:

"O, hayatımda açık arayla oynadığım en güçlü insan. Çok, çok güçlü bir adam. Takvimde her gördüğümde onlarla oynamaktan nefret ederdim. Cidden ederdim. Beni kolayca yerimden oynatacağını biliyordum. Kendimi bir çocuk gibi hissediyordum. Beni oradan oraya itiyordu. Beni boyalı alana itmesini engellemek için elimden geleni yapıyordum ve onu durduramıyordum. Evet, çok çok çok güçlü. Daha fazla ağırlık kaldırmaya başlamamın nedeni buydu. Bugün bile, ağırlık kaldırma olayını daha ciddiye almaya başlamamın nedeni budur diyebilirim."

Pekovic en son NBA'de 2016 yılında forma giymişti. O zamandan beri NBA'den emekli olan Karadağlı oyuncu, rakipleri üzerinde hala etkisini sürdürüyor.


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