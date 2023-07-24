Drongelen: 'Kaliteli bir yere geldim'

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. 29 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada kamp yapacak olan Samsunspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



"ÇOK KALİTELİ BİR YERE GELDİM"



Samsunspor'un yeni transferi Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, yeni sezonda takıma katkı vermek için elinden geleni yapacağını söyledi. Drongelen, "Hedef olarak oynayabildiğim kadar maç oynamak istiyorum. Bireysel başarıdan çok takımın başarılı olması benim için daha önemli. Türkiye'ye ve Samsun'a geldiğim için heyecanlıyım. Çok kaliteli bir yere geldim. Sonuçta geçen sezon çok iyi bir sezon geçirip şampiyon olan bir takıma geldim. Benim için de yeni bir kültür, yeni bir değişim ve yeni bir heyecan oldu" dedi.



"ALIŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



Uyum sorununu çok fazla yaşamayacağını ifade eden Drongelen, "Daha önce tatil için ailem ile Türkiye'ye gelmiştim. En yakın 2 arkadaşım da Türk. Bu sebeple Türk kültürünü az çok biliyorum. Türkiye'ye gerek genç, gerekse tecrübeli yabancı oyuncular da geliyor. Türkiye ligi için fiziksel güç gerektiren bir lig olduğunu söyleyebilirim ama alışabileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.



