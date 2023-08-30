Drone yarış ligi 1. etabı sona erdi

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Drone Yarış Ligi'nin 1. etabı İstanbul'da tamamlandı.



Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yedikule Hisarı'nda düzenlenen organizasyonun birincisi Atakan Mercimek olurken Nazım Tüzün ikinciliği, Hüseyin Ablak ise üçüncülüğü elde etti.



Öte yandan, TDL kategorisinde ise Nazım Tüzün birinci, Hüseyin Ablak ikinci ve Batu Erilkun da üçüncü oldu.



