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Drogba'dan Luyindama'ya Galatasaray telefonu

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu defans oyuncusu Christian Luyindama için Drogba gelişmesi de ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Drogba'dan Luyindama'ya Galatasaray telefonu
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02 Şubat 2019 11:30
Galatasaray'ın, transferin son gününde Standard Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama'nın sarı-kırmızılı renkleri tercih etmesinde Drogba'nın rolünün büyük olduğu anlaşıldı.

Kongolu oyuncunun, Galatasaray adına futbolcu izleyen Elmander tarafından kulübe önerildiği, ancak Aslan'ın eski yıldızı Drogba'nın, tecrübeli savunmacıyı ikna ettiği bildirildi.

Üç ay önce futbola veda eden Fildişi Sahilli yıldızın, Luyindama'yı telefonla arayıp 25 yaşındaki stopere sarı-kırmızılıları anlattığı ve gelmesini sağladığı belirtildi.

KASLARINI BÖYLE ANLATTI

Galatasaray'ın yeni savunmacısı Christian Luyindama, Belçika basınına önemli açıklamalar yaptı. HLN'ye bir röportaj veren Demokratik Kongolu stoper, kaslarının doğal olarak güçlü olduğunu söyleyerek, "Kaslarımı güçlendirmek için bir çalışma yapmıyorum. Doğal hali bu, ihtiyacım yok... Hata yapmaktan korkmam. Hatalar beni daha da güçlendirir. Geçen yıl sahada bir canavar gibiydim" diye konuştu. 



FACETIME'DAN TRANSFER ETTİ

Galatasaray'da transferin son gününde tüm imkanlar seferber edildi ve teknik direktör Fatih Terim de transfer için bizzat devreye girdi. 

Sarı-kırmızılı yönetim ile yaptığı görüşmede "Ne yapıp edin Luyindama'yı transfer edin" talimatı veren Terim, Rus takımı Krasnodar'ın transfer için Standart Liege ile görüşmelere başlamasının ardından sürece dahil oldu ve Luyindama ile görüştü.

Face Time üzerinden görüşen Fatih Terim, "Şampiyonluklar için sana ihtiyacım var, ekibim ile beraber bu projenin bir parçası olmanı istiyoruz" diyerek Demokratik Kongolu futbolcunun rotasını Rusya'dan Türkiye'ye çevirdi.



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