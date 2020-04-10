Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik

Eski Galatasaraylı Didier Drogba sosyal medyadaki mekik çekme akımına katıldı ve sarı kırmızılı takımdaki şortuyla 45 saniyede 122 mekik çekti.

Haber; Sporx.com
Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik
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09 Nisan 2020 23:19
Fildişili efsane golcü Didier Drogba, sosyal medyadaki mekik çekme akımına katıldı.

Galatasaray şortuyla 45 saniyede çektiği 122 mekikle takipçilerini şaşırtırken bir de mesaj paylaştı. Drogba mesajında "42 yaşında emekli bir oyuncu için hiç fena değil" sözlerini kullandı.

Drogba'nın çektiği mekik performansı:

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